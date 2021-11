Kui otsid omale partnerit, kes käituks küpselt, kelle elu on enamvähem paigas ning kes on loodud pikaajaliseks suhteks, siis maamärgi esindaja (Sõnn, Neitsi ja Kaljukits) võib olla sinu jaoks just see õige. Sama kehtib inimeste kohta, kelle Päike asub ehk mõnes muus tähemärgis, kuid sünnikaardis domineerivad maamärgid.