Kõige levinum halb põhjus kellegagi magamiseks on kättemaks, ent selline vahekord ei lõppe kunagi positiivselt. Pole mõtet oma eksi parimat sõpra rajalt maha võtta lihtsalt selleks, et talle haiget teha. Pealegi - kas sa tõesti soovid, et nad hiljem mõne õlle üle sinu voodioskusi lahkavad?