Heategevusorganisatsioon on väljastanud kiireloomulise hoiatuse, kuna 20-PÄEVA vanuseid tüdrukuid pakutakse abiellumiseks.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

See on murettekitav, sest laste abielud Kesk-Aasia riigis on tõusuteel.