Laps oli paanikas ja meeleheitel. Kuid vanemad ei teinud temast väljagi. Kus sellised hirmsad asjad juhtuvad? Siinsamas, Eesti kodudes. Kurb on tõdeda, et koroonaaja stress ja koduõppele suunatud lapsed tõstavad perekondade pingetaset veel enam ning koledaid asju toimub aina rohkem. Postimehega vestles psühholoog ja vägivallateemade ekspert Karmen Maikalu .

Vahel arvatakse, et täiskasvanute tüli on nende probleem, lapsi see ju ei puuduta. Kuid puudutab – ja kuidas veel! Mitmel isal on just selle tõe mõistmine saanud murdepunktiks, mis vägivalla lõpetab. Kas sa tõesti tahad oma lapsele anda lõhutud psüühika ja nõrga tervise, anda oma isekuse ja julmusega maailmale veel ühe katkise inimese?