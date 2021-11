ÕUDUS ⟩ Aasta lõpuks võib Afganistanis nälga surra miljon last

«Alatoitumus kasvab Afganistanis jätkuvalt suure terviseprobleemina. Hinnanguliselt 3,2 miljonit alla viieaastast last võivad aasta lõpuks olla tõsiselt alatoidetud,» rääkis WHO pressiesindaja. Ta lisas, et organisatsioon on juba saatnud vahendeid laste alatoitluse raviks 47 tervishoiuasutusse Afganistani provintsides.