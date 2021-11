PILDID ⟩ Pereema Huda õpetab eestlasi Süüria toite valmistama

Õpetajaks oli kohalik süürlanna Huda Ansseer , kelle juhendamisel segati kastmepasta sibulast, paprikast, tomatist ja muudest aiasaadustest. Lisati sool ja kurkum ning see kõik hautati ahjus pehmeks ja püreestati. Segu sai nii maitsev, et kastmekauss rabati lusika ja näppudega täiesti puhtaks!

Süüria toitude töötoa idee pakkus välja koguduse liige Tiiu Roosma. Ta kuulis Püharisti koguduse õpetajalt Annika Laatsilt, et viis aastat tagasi Ristile elama asunud Bilali ja Huda pere on eluga Eestis hästi kohanenud, kuid tagasihoidlike eestlastega on keeruline suhteid luua. Kaks vanemat last on koolilapsed, vanem õde Leen kuuendas ja poeg Bassam kolmandas klassis ning nad suhtlevad oma koolikaaslastega kenasti.