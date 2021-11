ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Meie rahvusloom ja novembri kultuurikuulutaja on taas kohal – PÖFFi -hunt. Põhja-Euroopa ainus A-kategooria filmifestival, mis kuulub ühte klubisse maailma tippfestivalidega, pakub programmi 28. novembrini. Kokku näidatakse üle poole tuhande filmi, lisaks põhiprogrammile veel kahe sõsarfestivali raames, millest üks keskendub lühi- ja animatsioonfilmidele, teine laste- ja noortefilmidele. Kes tahab PÖFFi vürtsitada alternatiivüritusega, astub läbi Eesti esimeselt rulafilmide festivalilt , mis toimub Põhjala tap room’is ja kinos Sõprus.

Laupäeval algab KinoFF, mis on PÖFFi kõrvalfestival Narvas, Jõhvis ja Kohtla-Järvel. Miks mitte võttagi kurss ida poole, sest peale filmide saab sel nädalavahetusel vaadata ka Narva talvelahingut. Kõigile ajaloohuvilistele elustatakse 300 aasta tagused sündmused, kogunevad sõjaajaloo klubid Põhja-Euroopast, et pidada maha ajalooline Vene ja Rootsi vaheline Põhjasõja lahing. Lisaks saab Narvas nautida kunsti: viimaseid päevi on lahti näitus «Tunnete portree».