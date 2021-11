Siledad ja niisutatud huuled on ilusa huulemeigi alus. Koori ja niisuta oma huuli, et huulepulk oleks kena ega kooruks. Kui tahad eriti mahlaseid huuli, kasuta hügieenilise huulepulga asemel huulemaski, mis tuleb peale jätta umbes 20 minutiks. Huulekoorijat kanna näpuga peale, sest sealne nahk on õrn ning hambaharja või rätikuga hõõrudes võid selle katki teha.