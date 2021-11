12. novembril 1918 loodi Eesti politsei ning seetõttu tähistatakse igal aastal just sel kuupäeval politseipäeva. Rohkem kui sada aastat hiljem on politsei tulnud pika tee, kuid seda põnevam on vaadata selle teekonna algusesse. Kelle sõrmejälg oli see esimene «õnnelik», mis Eestis kurjategija paljastada aitas?