Otsid uut tööd? Kas teadsid, et renditöö kogub Eestis üha enam populaarsust!

«Renditöö puhul on oluline olla personaalne ja hooliv teenusepakkuja oma partneritele. Äripäeva poolt välja kuulutatud tänavune parim gasellettevõte HR Agency sai alguse usust, et värbamist saab teha uutmoodi ning renditöötaja olla on täpselt sama hea, kui otse ettevõttes töötaja. Või kohati isegi paindlikum! Meie pakume renditööjõudu lühi- ja pikaajalistele ametikohtadele Harjumaal,» selgitas Tammekänd.

Agentuuri juht selgitas, et renditöö on Eestis suure hooga kasvav trend. Tegemist on kolmepoolse töösuhtega, kus personaliagentuur viib kokku tööotsija ja tööpakkuja. Renditöö puhul on lepingute pikkuseks tavaliselt 6 või 12 kuud.

Tammekänd lisas, millised tööpakkumised on täna renditöö puhul aktiivsed. «Renditöötajate populaarsus sai alguse just pigem kontoritöötajatest aga täna on Eestis populaarsem lao ja tootmise valdkond. Renditöötaja võib olla nii kontoritöötaja kui ka tootmistööline või näiteks isegi tõstukijuht. See on hea võimalus inimesel proovida erinevaid ameteid,» sõnas ta.

«Renditöötajana saab proovida erinevaid töökohti. Enamasti vaatame ja hindame, milline inimene meiega vestlusel on ja mis on tema tugevamad küljed. Otsime oma koostööpartnerite otsitavatele positsioonidele töötajaid. Kandidaadil on võimalik tööl käia, ära proovida ning vajadusel proovida erinevaid osakondi. Võib juhtuda, et töötaja läheb positsioonile aga selgub, et see pole päris see, mis iga päev tööle kutsuks ning õnnelikuks teeb. Leiame, et töö peaks alati meeldiv olema,» avaldas agentuuri juht.

Tööjõu agentuuride alt saab proovida erinevaid ameteid ning sealjuures hoida oma CV puhtana - kogu tööl käimine saab toimuma agentuuri alt. Nii võivad positsioonid olla erinevad aga tööandja jääb samaks.

«Veel lisan, et renditöö pole kindlasti vaid ainult noortele. Üks suur boonus on renditöö juures ka see, et suurema kogemusega inimene saab endale teha ümberõppe, mis tänapäeval väga kasulik. Tööturul on hetkel palju inimesi, kes on rohkemal või vähemal määral koroonateemadest mõjutatud. Meil on olnud mitmeid iluteenindajaid, kes on turvalisuse mõttes üle läinud hoopis tootmisettevõttesse,» lisas Tammekänd.

Tammekänd tõi välja, et üle 87% inimestest, kes renditöötajateks tulevad, jäävad ka välja pakutud ettevõttesse tööle. «Tööpakkujad soovivad meie kaudu sihtida inimesi, kes soovivad hiljem pikemas plaanis sellele alale tööle jääda. Näeme täna statistikast, et eeltöö ja otsingud on tehtud edukalt,» rääkis ta.

«Kindlasti soovitan tulla meie uksele koputama ka siis, kui sa päris täpselt ei tea, millist tööd soovid igapäevaselt teha. Teeme tassi kohvi ja räägime juttu. Eelneva lisainfo jaoks tasub külastada ka meie veebikeskkonda,» sõnas Jaanika Tammekänd raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Jaanika Tammekänd FOTO: Pressimaterjal