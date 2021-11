Vogoglaid kirjutab, et pole ise väiteid kontrollinud, aga tal oleks hea meel, kui keegi seda teeks. Vastab Põhja-Eesti Regionaalhaigla(PERH) õendusdirektor Katre Zirel. Väidetava õendustöötaja esitatud etteheited on artiklis paksus kirjas.

PERHis on praegu kaks Covid-osakonda. Seda on kaks korda vähem kui eelmine kord eelmisel talvel. On kuuldused, et haigla hoiab kokku majanduslikult.