TASUB TEADA ⟩ Peamised vead, mida vitamiinide võtmisel tehakse

Toitumisspetsialist nimetab esimeseks veaks seda, et inimesed ei suhtu vitamiinidesse tõsiselt ega mõista, et nende võtmisel on ka vastunäidustusi. Enamasti ületavad inimesed tema hinnangul profülaktilist annust ilma asjatundja nõuandeta.

Arst usub, et teine ​​viga on see, et paljud võtavad vitamiine juhuslikult, unustades uurida nende sobivuse kohta. «Kui inimesel on näiteks rauapuudus, siis imendumise parandamiseks tuleb seda võtta koos C-vitamiiniga. Ärge kombineerige rauda teiste mikroelementidega. Näiteks kaltsiumi või magneesiumiga,» toonitab toitumisspetsialist.