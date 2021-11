Strippar Marco sajatab: kui mul oleks pipragaas, oleksin selle rõõmuga turvamehele näkku lasknud

Marco rääkis, kuidas tema neuroosi põdev ema vaevleb tihti hingamisraskustes ja ärevuse käes. «Tema ongi see, kes bussides aknaid avab ja poetrettidel ennast vahepeal õues tuulutamas käib.» Emal on pidevalt õhupuuduse tunne ja seetõttu on tal paljudel kordadel ka kiirabi käinud.