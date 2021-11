Rasmus Onkel elust Läti piiri ääres: toimub maale kolimise buum, kuid on takistusi sobiva kinnisvara leidmisel

«Kooliajal olin poiss, kes koguaeg midagi korraldas. Mäletan, et eesti keele õpetaja oli minu peale alalõpmata tige...hilinesin tundidesse, sest ikka ja jälle oli tarvis ühtteist organiseerida. Ka huumorisoon oli toona hea ja tunnen, et must huumor on mind ka hilisemas elus aidanud - rasketes olukordades lähevad suunurgad kõigil ülesse ja jälle uus lahendus leitud! Huumor aitab rasketes situatsioonides, see kannab sind kergemini katsumustest läbi,» tunnistas endine Jüri kooli õpilane Rasmus Onkel saates «Ikigai».

Junior Achievement Eesti on Rasmus Onkelile üle andnud aasta mentori tiitli, sedapuhku minifirma Le Wood juhendamise eest. Mees aitas mõned aastad tagasi noortel õpilasfirmat töös hoida ja mitte ainult, ta nõustas neid edukalt ka igapäevatöös. «Mulle meeldib noori kaasata! Isegi kui ma teen kõige tõsisemaid projekte ja tegevusi,» rääkis ta.

Mees kolis enam kui viis aastat tagasi Lõuna-Eestisse, Hargla külla ja elab seal tänaseni. Täpsemalt asub see paik Läti piiri ääres. Miks on elu maal parem kui mõnes suuremas linnas? «Eks see sõltub palju inimesest endast. Kellele meeldib linn, see naudib linnaelu. Kui sa aga tunned, et maaelu tõmbab, siis pole mõtet end kinni hoida - mine, ela ja ole maal. Oled sa siis noor või vana...internet on kõikjal, enam ei loe, kus sa paikned ja omi asju teed. Võimalused on kõigil võrdsed või kui siis vaid väikeste eripäradega,» muigas Onkel.

«Hetkel on maale kolimise mõttes Eestis korralik buum olnud! Inimeste suurim takistus on see, et on raske leida elamiskõlblikku korterit või maja. Kui sa leiad kogukonnast inimese, kes näitab ka seda kinnisvara, mis müügikeskkondades üleval pole...siis on sul tunduvalt lihtsam otsuseid teha. Saad selle sammuga endale nii esimese olulise toe kui ka kohaliku kontakti,» märkis mees, kes arendab keskkonda, kus kohalike külade kinnisvara info üleval.

Onkel on töötanud Hargla küla noortekeskuses ja hetkel panustab ta oma aega ning energiat kogukonna projekti Kotuse heaks. Lisaks sellele, ta tegeleb ka kohaliku kooli õpilasesinduse juhendamisega. Noor ettevõtja jagas nipi, kuidas maal elades edukas olla. «Ole avatud! Nii sulandud paremini keskkonda. Kui linnas miskit juhtub, siis helistad ja kutsud abi välja. Kuid maal elades on sul vaja head naabrit,» soovitas ta.

Mees selgitas, et veebikeskkonna «Kotuse» näol on tegemist Taheva, Karula ja Mõniste piirkonna uudiseid, sündmuseid, vaatamisväärsusi, kinnisvara, ettevõtteid ja vabaühendusi tutvustava kodulehega. «See on väga oluline kohalik koostöövõrgustik! Selle all on ettevõtjad, vabaühendused, koolid, raamatukogud, õppekeskused ja külaliigutajaid. Kõigil on üks siht - kuidas ühiselt läbi tegevuste ja projektide oma kodukanti arendada,» sõnas ta.

«Tähtsündmuseks on meil näiteks «Uma üülaat». Toimub see suveajal, öösiti ja nii juba mitu aastat järjest. Tegemist on justkui tavalise laadaga, kuid sel on üks oluline eripära - müüakse vaid oma kätega tehtud käsitööd ja toitu. Ka atmosfäär on oluline, see toimub Hargla küla endisel laadaplatsil ja külastaja kogeb seda kui öiset võlumaailma. Laada jaoks kasutame metsa sees olevat hõredat platsi, seal pole sammalt ega puid. Üritusel pakume alati ka kontsertelamusi, iga aasta esinevad meil Eesti tippartistid. Kogukond ootab seda üritust väga, 85 abilist pakkus end viimasel aastal vabatahtlikult talgude raames tööle,» täpsustas Onkel.

Onkel selgitas, mil moel suunab ta kohalikku kinnisvaraelu. «Kaardistasime «Kotuse» raames ära meie külade vabad majad ning korterid. Tegime lihtsalt Google Mapsi põhise kaardi ja hakkasime ise omanikega kontakti võtma. Tuli välja, et paljudel kinnistute omanikel polnud enam usku, et nende maja või korterit on võimalik sellises piirkonnas üldse maha müüa. Majad lagunesid ja leiti, et pole mõtet neid enam torkida. Tänu meie tööle viisid enam kui pooled kinnistuste omanikud müügiprotsessid lõpuni,» sõnas ta.

«Tänu kinnisvaramüügile on kolinud siia uusi peresid. Nende hulgas on ka põhikooli- ja lasteaialapsi. See on olnud suur võit. Ka hetkel on mitmed müügitehingud poolel, võib öelda, et sügis on olnud küllaktki aktiivne periood. Raha me selle müügitoetuse eest ei võta, see käib kõik piirkonna turunduse alla. Kusjuures kui tarvis, meie töö hulka kuulub ka kinnistute tutvustamine potentsiaalsetele ostjatele,» rääkis Onkel.