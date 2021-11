Dagmar Lamp: mees, tee suu lahti!

Ma ei mäleta, kas ma sel hetkel pikalt selle aspekti üle mõtisklesin, kuid igal juhul on see saanud aastatega minu jaoks aina selgemaks. Vägivald ei lõppe, kui me sellest ei räägi. Ning ei piisa sellest, et vägivalla vastu kõlavad ainult naiste hääled. Ainult mehed saavad lõpetada meeste vägivallatsemise naistega. Meeste vaikus on praegu kõnekas ja kõrvulukustav. Me ei saa lõpetada naistevastast vägivalda, kui mehed kaasa ei löö.

Statistika näitab, et perevägivald on murettekitavalt laialt levinud, samuti teame me, et perevägivallast ei teatata. See tähendab, et probleem jääb suletud uste taha. See tähendab palju katkisi peresid, palju ebaturvalisi kodusid, palju lapsi, kes kasvavad üles, nähes, kuidas isa peksab ema. Ning jah, ehk võtab see ema julguse kokku ja kutsub appi politsei – või helistavad abi järele naabrid, kes laste nuttu ja läbi seinte kostvaid matse ja röökimist enam taluda ei suuda – aga mis saab edasi? Järgmisel hommikul hiljemalt on vägivallatseja kodus tagasi ning kui ohver ei ole selle aja peale jõudnud oma asju ja lapsi kokku pakkida, kogu oma elu maha jätta ning turvalist pelgupaika leida, läheb kõik täpselt samamoodi edasi. Perevägivalla surnud ringi peab lõhkuma ning kuigi Eestis on väga palju ametnikke, spetsialiste ja võimuesindajaid, kes tegelevad selle probleemiga piiratud rahastuse olukorras nii hästi kui suudavad, tuleb seda ringi lõhkuda meil kõigil. Aktiivselt, valjuhäälselt.

Sest praegune olukord tähendab, et vägivallatsejad tunnevad ja usuvad: nad võivad seda teha. Nad ei jää kunagi vahele. Neid ei karistata, sest ohvrit ei usu keegi. Ja isegi, kui ohvrit usutakse – kuhu tal ikka minna on? Perevägivald ei ole ainult korra tõusnud rusikas, see on süstemaatiline teise inimese hävitamine ja mutta tagumine vaimselt ja füüsiliselt, kuniks tal ei pruugigi ühtegi väljapääsu enam olla.

Praegu on vägivalla lõpetamisel pandud vastutus ja rõhk ohvrite õlule. Meie elud ongi meie endi vastutada, kuid otsus vägivallast vabaks murda võib olla mõnes olukorras võimatu. Tekivad suletud ringid: kõik justkui teavad, et selles peres pole asjad korras, kuid kui ohver just pole see, kes üleinimlike jõupingutuste najal mõnikord terve oma elu hülgab, siis ei juhtugi midagi. Vägivallatsejale jääb auhinnaks veel ehk ühine korter ja maja ning vaba voli järgmises suhtes täpselt samamoodi edasi käituda. Sõbrad ehk patsutavad veel kiitvalt õlalegi: «Jah, ta oligi sul paras vingats, hea, et lahti said!»