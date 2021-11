Elina Born suhtluses iseendaga: võtan end omaks kõigi heade ja halbade külgedega!

Elina Born on peale kaheaastast pausi taas loomingulainel. Fännid saavad rõõmustada tema uue loo üle - see kannab nime «Linnuteid». Laulu autoriteks on lisaks Elinale produtsendid Gevin Niglas ja Karl Killing ning nublu.

«Mul ei olnud kaks aastat tunnet, et tahaks mingit uut lugu välja anda. Villemdrillemiga küll ilmus vahepealsel perioodil singel, kuid see juhtus nii-öelda kogemata. Poisid mängisid mulle loo ette ja küsisid, kas tahan laulda...olin lihtsalt nõus. See oli spontaanne ettevõtmine - õnneks oli see küllaltki edukas,» märkis lauljatar.

Born selgitas, miks tuleb artisti elus ette perioode, mil loometööle keskenduda ei soovi. «Ilmselt otsisin ennast. Mõtlesin, et äkki läheks kooli...ja läksingi! Tegelesin hoopis teiste asjadega. Käisin küll aegajalt stuudios demosid tegemas, kuid ei leidnud oma õiget soundi. Nüüd aga leidsin ja nii see uus lugu valmiski,» rääkis ta.

«Nüüd on taas kiired ajad. Käin raadiotest esinemas ja põnev on...kuigi jah, natuke hirmus on ka. Päris kaua on möödas sellistest ettevõtmistest,» lisas ta.

Uus pala «Linnuteid» peegeldab muusiku sõnul nii sisus kui ka videos suhtlust iseendaga: «On oluline, et aktsepteeriksin end sellisena nagu olen - võin põgeneda ükskõik kuhu või kui kaugele, kuid lõpuks pean ikkagi elama iseendaga. Võtan end omaks täielikult, kõigi oma heade ja halbade külgedega! Tihti on meie sees justkui veel keegi, kes tahab välja tulla ja ennast näidata, aga meie oma alteregod ja ebakindlused hoiavad tagasi,» sõnas muusik.

«Kui ma seda laulu esitan, siis leian, et hästi oluline on esitada kuulajatele loo sõnumit. Soovin, et nad jääksid seda pala kuulama,» lisas Born.

Muusikavideo eest hoolitses produktsioonifirma Riba Filmstoodeti ja see toodeti Vene Draamateatris. Põnevas töötluses kujutab see linnutee olemust - kus Elina sees elavad erinevad Elinad ta ümber piiravad ja nurka suruvad. «Seal videos on kolm Elinat - need on alter egod. Kuigi pean siinkohal lisama, et päriselt need minu alter egod siiski pole. Ma ei tea, kas mul üldse on neid olemas. Kuid video idee oli hea ja see hakkas mu peas jooksma. Õnneks ka tiimile see mõte meeldis,» selgitas laulja.

Paljud teavad Elina Borni kui brünetti kaunitari. Noor laulja on otsustanud oma välimust muuta ja särab nüüd ringi särava blondiinina. «Mul viskas see tume värv üle! Lihtsalt tuli idee ja tegin ära. Olen seda ka varem ette võtnud ja tean kui suur protsess on tumedast blondiks saamine. Need, kes on selle teekonna ette võtnud, teavad, millest ma räägin - see kõik võtab aega! Miks ma seda kõike tegin...vist tahtsin muutust, nüüd olen saavutanud selle õige tooni,» avaldas laulja raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».