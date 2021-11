Lastemaja sünge reaalsus: kõige noorem, kes günekoloogi toolis istus, oli 2-aastane

Sotsiaalkindlustusameti lastemaja alustas tööd 2017. aastal ning teenuse juhi Anna Franki sõnul ei uskunud tollal keegi, et see kestma jääb. Nüüdseks on lastemaju Eestis kokku kolm: Tallinnas, Tartus ja Jõhvis. Lähiaastatel on loota ka neljandat Pärnusse.

Kui laps tuleb lastemajja, võtavad ta uksel vastu lastemaja töötaja ja politseiuurija. Lapsele tehakse majatuur ning tutvustatakse kõiki töötajaid. «Püüame olla võimalikult avameelsed ning soovime, et laps tunneks ennast siin turvaliselt ja mugavalt,» rääkis Anna politsei- ja piirivalveameti ajakirjale Radar.

Angelyca Vaerand ja Anna Frank FOTO: Reelika Riimand, PPA

Maja kõige rõõmsam tuba on kahtlemata mängu- ja teraapiatuba, kus laps saab kohaneda ja mängida. Mänguasju on seal tõesti seinast seina – nukke, legosid, autosid ja palju muud. Kuna lastemajale annetatakse palju mänguasju, siis on töötajad pakkunud, et lapsed võivad lahkudes ühe asja endaga kaasa võtta. Üllatuslikult populaarne asi, mida tahetakse kaasa võtta, on veneaegne plekist vurr, kuid enim soovitakse alati ühes võtta beebinukke. Teenuse juhi väitel on teraapiatoas lastega mängimine küll kurnav, kuid samaaegu meeletult tore. «Isegi kui last on räigelt seksuaalselt väärkoheldud ning keegi ei tea, mis ta elust edasi saab, pakub tohutult rõõmu see, kui tal on jäänud natukenegi indu mängida.»

Noorim oli ainult kahene

Tervisetoa nurgas on tool, mis meenutab günekoloogi tooli, kuid selle vahega, et see on mõeldud väiksematele inimestele. Siin vaatavad nii kohtu- kui ka naistearstid lapsi üle. Läbivaatuse peavad tegema mõlemad arstid, kuid vähemasti on nad korraga kohal, nii et laps ei pea käima eraldi ühe ja siis teise juures. Kõige noorem selles toas viibinud laps oli kaheaastane. «Tegelikult väärkoheldakse ka päris beebisid, lihtsalt nemad veel ei räägi,» lisas Anna. Keskmiselt on lastemaja tervisetoas üks läbivaatus kuus.

Lastemaja tervisetuba. FOTO: Reelika Riimand, PPA

Kõikide lastemaja tubade sisustamisel on küsitud laste arvamust. Nii on laste soovitusel pandud tervisetoa lakke liblikad, et läbivaatuse ajal oleks neil midagi vahvat vaadata. Soovi korral antakse neile isegi tahvelarvutid, millega nad samal ajal toimetavad. Teismeliste soovitusel on seina peal inspireerivad ning julgustavad tsitaadid. Samuti on laste palvel toodud majja kõlar, et vaikushetkedel kostaks taustmuusikat.

Teenusedisainerina on Anna mõelnud igasuguste pisiasjade peale ja teeb kõik endast oleneva, et lapsel oleks võimalikult mugav. «Siin peab küll olema kõik puhas ja korrektne, kuid me püüame siiski nii, et ei oleks liialt haigla lõhna. Kui teame, et laps on tulemas, kütame toa soojaks, et oleks hea ennast paljaks võtta,» rääkis ta.

Politsei nagu Maango ja Tuvi