USKUMATU ⟩ Pruut sundis oma sõpru enne pulmi dieeti pidama. Vaata, mis juhtus!

Neiu selgitas, et tema jaoks täiesti lihtsad palved ajasid sõbrad endast välja. Näiteks peavad külalised mõne kilogrammi kaalust alla võtma, samuti tasuma luksushotelli tubade eest, kus peo ajal ööbitakse. Lisaks kohustas neiu pruutneitsidel kleidid ise ostma ning palkama omal kulul juuksurid ja meigikunstnikud.

Pruudi sõnul palusid sõbrad tal omakorda broneerida odavaim majutus, kuna kõik polnud valmis suurt raha kulutama. «Ütlesin, et see pole hea mõte, sest tahan, et mu pulmapidu peetaks seal, kuhu perega kolisime,» selgitas ta.