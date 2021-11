Kas Tanel Padar peab end pigem tiigrikutsuks või ahvipoisiks?

Muusik Tanel Padar rääkis raadio Elmar päevaprogrammis, mida ta meelsasti ette võtab siis kui terendab ees mõni kaunis puhkepäev. «Veider on see, et kui paned iga päev nagu orav rattas...siis on koguaeg nii palju ideid, kuidas oma vabu päevi veeta. Aga kuna neid puhkepäevi on viimastel aastatel nii palju olnud, siis tundub, et kõik on juba ära tehtud. Kui nüüd järele mõelda, siis ilmselt oleksin vabal päeval kodus või Tartus. Veedaksin tõenäoliselt aega koos lapsega, võtaksime midagi vahvat ette,» muigas laulja.

«Traditsioonilistest pühapäevadest aga nii palju, et siis teeme pannkooke. Küpsetame neid koos Lindaga! See on talle mõnus tegevus - tal on pisike vispel, millega saab samuti tainast segada,» avaldas mees.

Padar tunnistas, et kui oktoobrikuu viimasel nädalal talveajale üle mindi, mõjutas see ka tema peresiseseid hommikuid. «Kui kella keerati, siis meie laps oli nii-öelda kompass...bioloogiline kell läks ikka väga paigast ära. Ärkamised oli hommikuti lausa 4.40 ja 4.50! Minul on okei tõusta üles nii, et panen teleka mängima ja algab peagi «Terevisioon». Aga kui sa ärkad üles ja sul on «Terevisioonini» veel kaks tundi aega...siis see ei ole okei,» naeris laulja.

Milline on aga Tanel Padari kõige mõnusam plaan nädalavahetuseks? «Kõige lahedamad on need nädalalõpud, kus mitte midagi ei juhtu! Olen inimloomuselt väga püsimatu ja niisama istumine tundub mulle üldjuhul ajaraiskamisena. See on üks väga halb omadus, ma ei soovita seda mitte kellelegi. Tõsiselt, ma kadestan inimesi, kes suudavad jalad seinale panna ja lihtsalt olla,» lisas ta.

«Minu kõige põnevad nädalavahetused on aga ilmselt seotud tööga, eelkõige omanäoliste esinemistega! Näiteks, aastaid tagasi kutsus üks Lõuna-Eesti klubi meid oma avamisüritusele laulma. Kui kohale jõudsime, siis ei olnud seal ei lava ega kõlareid. Meiega oli õnneks kaasas helimees, kes hakkas ise kõlareid üles riputama ja napilt saime enne ülesastumist kõik valmis. Hiljem tuli välja, et see klubi eeldaski, et me neid abistame selle töö osas,» lisas Padar.