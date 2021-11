Iirimaal, Dublinis korraldatud uuringu käigus küsitleti 1300 naist pandeemia mõju kohta nende seksuaaltervisele. Üle poole osalejatest kinnitasid, et nende menstruaaltsükkel on pandeemia algusest muutunud. 64 protsenti ütlesid, et nende PMS on hullemaks läinud ning natuke üle poole mainisid vähenenud seksiisu.