Curly Strings uhkel kontserttuuril Jaapanis: Tokyos on koroonanäitajad väga madalad, kuid reeglid on siin paigas ning karmid!

Eeva Talsi avaldas raadio Elmar hommikuprogrammis, et Curly Stringsil on Jaapanis agentuuri poolt ohtralt esinemisi planeeritud ning bändil on suur rõõm sealsele publikule taas oma loomingut tutvustada. «Näiteks, ka täna õhtul on meil esinemine! See toimub nii suures saalis, et Eestis sellesarnast polegi. Saalis on kokku 2400 istekohta, koroonareeglite tõttu täidetakse see poolenisti,» sõnas ta.

«Õnneks koroonanäitajad on siin küllaltki madalad - eriti, kui võrrelda Eestiga. Terve Tokyo peale tuvastatakse ligikaudu 20 nakatunut päevas. Kuid kohapeal elab ju pea 10 miljonit inimest. Sellele vaatamata - reeglid on paigas ja need on ka karmid,» märkis Villu Talsi.

Muusikud kirjeldasid, mil moel neil õnnestus minna sellisel keerulisel perioodil nii suurele tuurile. «Me pidime siia tulema juba kaks aastat tagasi. Oleme bändiga ka varem Jaapanis esinenud, varasemalt küll ühe teise agentuuri kaudu. Kuid nüüd juhtus nii, et kaks erinevat agentuuri ühendasid jõud ning korraldasid meile sellise vägeva tuuri,» märkis Villu Talsi.

«Tuuri korraldav agentuur on tegelikult muusikaline assotsiatsioon ja sel on üle viie miljoni liikme. Kusjuures, need liikmed moodustavad pea poole meie kontsertõhtute publikust. Klientuur püsib seega üsna kindel. Kui korraldajad toovad artisti Jaapanisse, siis inimesed tulevad ikkagi kuulama, isegi kui esineja pole kohapeal kuigi tuntud. Astud lavale ja ütled, et oled Villu, tuled Eestist ja kõik plaksutavad...see kõik on meie jaoks paras unenägu,» muigas Villu Talsi.

Antud tuuri alguspunkt oli mõned aastad tagasi toimunud üritusel, mis kandis nime «Music in Estonia and Finland, Finest Sound». «Tegelikult oli nii, et see üritus tõi delegaate Tallinn Music Week'ile ja lõpuks viis Eestist terve hulga muusikuid Jaapanisse,» selgitas omalt poolt Jaan Jaago.

«Tore oli see, et toona laulsime ühe laulu jaapani keeles! Ka tänavuse tuuri raames õppisime pähe kaks jaapanikeelset laulu ja mulle tundub, et need on jaapanlaste hulgas hästi sooja vastuvõtu leidnud. Mul endal on ka selle üle hea meel, harjutasin lausa mitu kuud. Tuleb tunnistada, et seda materjali oli väga raske pähe õppida, kuid protsess oli kindlasti väga tore,» rääkis Eeva Talsi.

Jaago selgitas, kas Jaapanisse mindi pigem raha teenima või puhkama. «Kui oleksime siin vaid raha teenimise eesmärgil, siis oleksime pidanud vastu võtma korraldajate esimese pakkumise - nad eeldasid, et anname kohapeal 50 esinemise! Oleksime pidanud kaks ja pool kuud Jaapanis olema. Tegelikult on meil lihtsalt suur rõõm, õnn ja oleme ühtlasi eriti uhked, et saame siin eesti keeles laulda. Tore on täiesti teistsuguses kultuuriruumis oma loomingut tutvustada - võimas on siinsele kohalikule publikule südamesse jõuda, see on vägev tunne ka meile. Raha eest seda ei osta,» avaldas ta.

«Täna on teine päev, kui saame vabalt ringi liikuda. Enne seda olime karantiinis. Alguses oli meile broneeritud väike kortermaja, igaühel oli meil oma väike korter - istusime seal. Esimesed kolm päeva ei tohtinud mitte kusagile minna, peale seda hakati meid vedama esinema ja sealt kohe tagasi otse koju, kellegi teisega me kokku ei tohtinud puutuda. Oligi selline isoleeritud variant ja me ei saanud väga kuhugi minna. Eile õhtul käisime esimest korda väljas söömas. Vaatame nüüd, mis edasi saab, äkki jõuame isegi karaokesse,» märkis Villu Talsi.

Eeva Talsi soovitas huvilistel bändi sotsiaalmeedial pilk peal hoida. «Kui soovite näha, kuidas me Jaapanis esineme, siis jälgige meid Facebookis ja Instagramis. Üritame kohapeal videosid teha! Nii lavast, saalist kui ka esinemistest,» lisas ta raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Muusikud annavad novembris välja albumi «Rahu meis eneses». Värske singel «Unetu öö» avab albumi veidi ootamatul moel. Vaata selle singli videot allpool.