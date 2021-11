USKUMATU ⟩ Lapsed läksid kunstliku viljastamise käigus vahetusse

Daphna ja Alexander Cardinale olid püüdnud teist last saada kolm aastat, kuid edutult. Tänu kunstlikule viljastamisele jäid nad viimaks lapseootele ja tütreke tuli ilmale 2019. aasta septembris.

Alexandri kõhutunne ütles aga silmapilkselt, et midagi on mäda. «Tundsin end imelikult, kui ta sündis. Seda ei saa loogiliselt seletada, see oli pigem instinkt,» ütles isa. Nad tegid DNA-testi, mis kinnitas värskete lapsevanemate suurimat hirmu: imik polnudki nende bioloogiline tütar.