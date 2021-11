OI-OI ⟩ Ripsmetehnik postitas sotsmeediasse video, kus lõikab maksmisest keeldunud kliendi silmakarvad kääridega maha

Cherie Villa , TikTokis tuntud kui The Lash Girl (Ripsmetüdruk - toim.) postitas sotsiaalmeediaplatvormile video, kus lõikab maksmisest keeldunud kliendi ripsmed sootuks maha. Videot vaadanud inimesed läksid vaatepildist pöördesse. Enamiku arvates oli naise tegu äärmiselt ebaprofessionaalne ja vale.

«See on lihtsalt ebaprofessionaalne. Miks sa pidid tema tõelisi ripsmeid lõikama?» oli üks kommenteerija ahastuses.

«Ma haistan kohtuasja.. Ma olen ripsmetehnik ja ma ei teeks kunagi midagi sellist,» kirjutas järgmine. «Klient käitus küll valesti, kuid see pole absoluutselt okei,» teatas kolmas.

Paljud kommenteerijad tahtsid pärast video nägemist teada, mis on ripsmetehniku ärinimi. Seda ikka seetõttu, et sinna sattumist iga hinna eest vältida.

Peagi aga selgus, et asjad ei olnud ikkagi nii, nagu esmapilgul paistis. Nimelt mõni aeg hiljem jagas Cherie järelklippi, kust selgus, et videos olev klient oli tegelikult tema abikaasa ja see kõik oli nali.