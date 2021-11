Kutt tellis salajase paki, kuid selle sai kogemata hoopis ta ema

Postituse autor ütles, et astus hiljuti ülikooli. Esimese asjana tellis ta pärast kolimist palju sekslelusid. Kuti sõnul oli aga vanematel ligipääs tema krediitkaardile ja nad olid alati kursis, mille peale poeg oma raha kulutab. Seetõttu pidi loo kangelane usaldusliku ostu sooritamiseks looma PayPali konto.

Tüüp tunnistas, et oli nii mures, et unustas tarneaadressi üle kontrollida. «Kuna minu PayPal on seotud minu pangakontoga, mis sisaldab endiselt mu vanemate aadressiandmeid, siis sisestas süsteem selle automaatselt,» rääkis postituse autor.