Üks tegus päev iseendale ehk kuidas tuua oma ellu rohkem positiivsust ja helgeid mõtteid?

Kiirete argitegevuste juures on lihtne mõelda, et «küll ma nädalavahetusel puhkan ja aja maha võtan». Raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!» rääkisime Edu Akadeemia eestvedaja Roland Tokkoga, kes tegi juttu ühest sellisest puhke- ja koolituspäevast, mis aitab osalejate ellu tuua häid ideid, lõõgastust ja ohtralt positiivseid mõtted. Ja mis kõige tähtsam, päev aitab kindlasti aja maha võtta ning fookuse suunata kõige olulisemale - iseendale.

Mees tegi juttu, millal ta ise töö ja muude kohustuste kõrvalt korralikult puhata sai. «Viimati puhkasin pikemalt augusti alguses, võtsin terve nädala iseendale! Sõitsin linnast välja ja võtsin aega, et vaadata peale, mis mu elus hetkel toimub. Tahtsin mingil moel rohkem selgust saada,» märkis ta.

«Tänases olukorras toimub palju muutuseid, pidevalt on uued situatsioonid. Seega on hea võtta elus hetki, et vaadata...kuhu ja kuidas edasi liikuda. Sellest mõttest kasvas mul idee, et korraldada veidi suurem avalik sündmus ehk virtuaalne koolitus, mis kannab nime «Päev iseendale»,» sõnas mees.

Koolitus leiab aset 11. novembril. Tokko selgitas, miks just Edu Akadeemia sellise ettevõtmise eest hoolitseb. «Meil on tunne, et eriti tänases päevas on vaja jagada positiivset energiat! Tore on saada head innustust ja seda kõike Eesti oma ala tipptegijatelt,» sõnas ta.

«Varasemalt oleme Eestisse toonud maailma mastaabis suuri tegijaid. Korraldasime nimelt kohaliku suurima füüsilise koolituspäeva - toona oli peaesinejaks Robin Sharma, kes on ühtlasi «Munk, kes müüs oma Ferrari» raamatu autor. Hetkel on mõistagi füüsilise sündmuse korraldamisel omad komplikatsioonid. Nii otsustasimegi teha virtuaalse koolituse ja esinejateks kutsuda Eesti parimad tegijad. Nimekiri on muidugi muljetavaldav,» avaldas Tokko.

Esinejate hulgas on muuhulgas näiteks Jaan Aru, Uku Suviste, Kristi Saare, Epp Kärsin, Peep Vain, Ott Kiivikas ja Julia Beljajeva. Sündmus on kõikidele osalejatele tasuta. «Meil on sündmuse korraldamisel suur soov - tahame anda inimestele positiivset hoogu ja uut hingamist. Hea on ammutada ju uusi väärtuslikke ideid teistelt inimestelt,» rääkis Tokko.

«Mis seal salata, paljude inimeste mõtted on igapäevaselt negatiivsed. Lisaks sellele, enamik nendest on eelmise päeva mõtted. Kui saad teiste inimeste perspektiive ja uusi vaateid teada, on sul võimalik tuua uusi mõtteid enda ellu ja seda just positiivses suunas,» arvas mees.

Tokko lubab koolitusel osalejateni tuua parimad võimalikud tööriistad ja teadmised. «Need on eeldused selleks, et sinu sees saaksid toimuda muutused. Kuid selleks, et muutused saaksid toimuda, on sul vaja reaalselt midagi ette võtta. Uusi teadmisi tuleb oma elus rakendada,» rääkis ta.