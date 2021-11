NÕID INGRID ARMUMAAGIAST ⟩ Miks suhted, mille algatavad naised ise, on hukule määratud?

Kuigi arvatakse, et armumaagia maailmas domineerivad naised, on reaalsus tegelikult midagi muud. Ma kohe seletan, miks see nii on. Enamasti on just mehed need, kes valivad oma «ohvrid»: tavaliselt on selleks mõni ilus ja kättesaamatu naine, kelle ümber mees siis armuvõrku kuduma hakkab. Tuuakse lilli, kingitusi, lausutakse ilusaid sõnu, lauldakse, kirjutatakse luuletusi… Kui sa esialgu ei ole sellest mehest isegi mitte huvitatud või pole ta lihtsalt sinu tüüp, siis üsna pea võid pärast kõiki neid žeste, lilli, tähelepanu, kingitusi, pilke ja pingutusi avastada, et oled kõrvuni armunud.