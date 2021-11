Noore välimusega naine on oma fännides pikalt segadust tekitanud, kirjutab väljaanne The Sun.

Bolgija Albina Mart selgitab TikToki videos, et tema noorusliku välimuse tõttu peavad paljud teda 20-aastaseks tüdrukuks. Tegelikult on Albina aga juba 50-aastane. Samuti tunnistas ta, et on kahe 25-aastase tütre ema ja kahe lapselapse vanaema.