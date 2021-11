KOHUTAV ⟩ Ajaloo noorim ema oli lapse sündides vaid 5-aastane

Arstide sõnul jäi laps rasedaks, kui ta oli vaid 4-aastane. Lina ei osanud täpseid vastuseid anda lapse isa kohta. Oma noore ea tõttu on võimalik, et ta ei teadnud, kes teda rasestas. Kahtlustati, et teda võis vägistada tema enese isa, kuid mees on alati oma tütre kuritarvitamist eitanud. Tema isa isegi arreteeriti peale tütre sünnitust, kuid vabastati tõendite puudumise tõttu.