EESTLANNA KAASMAALASTELE ⟩ Me ei ela koroonafaktide vaesuses vaid osapooled ei saa teineteisest aru

Kadri alustab oma juttu sellega, et ta ei taha kellegagi vastanduda ega selle kaudu materdada. «Ma olen seni noka kinni hoidnud, aga nüüd küll enam ei suuda,» lausub naine oma kodumaal toimuvat vaadates. «Astuksime äkki kõik sellest nõiaringist välja, kus üks raiub, et valge on valge, teine kiidab vaid musta värvi.»



Labu leiab, et suur viga on eristatada vaktsineerituid ja vaktsineerimata inimesi kui «õigeid» ja «valesid» ning selle järgi piirangute süsteemi üles ehitada. «See lõhestabki meie inimesi ja ühiskonda.» Ta toob selle probleemi kirjeldamiseks nutika võrdluse kodutüliga. «Kui mees ja naine raksu lähevad ja tunnevad, et nad omavahel enam normaalselt suheldud ei saa, lähevad nad perekonnanõustaja juurde. Miks meie riigis kommunikatsioonis lepitajaid ja läbirääkijaid ei kasutata? Näha on, et poliitikud ei tule enam ammu kriisisuhtlemisega toime. Teil on võimalus kasutada oma ala tipptegijaid, miks te seda siis ei tee?»