See vitamiini kombo aitab koroonaviirusesse haigestumist vältida

Kuigi meil ole kindlaid andmeid toidulisandite mõju kohta COVID-19 riskile või raskusastmele, näitavad olemasolevad tõendid, et mitme toitaine lisamine võib vähendada teatud viirusnakkuste riski või raskusastet.

Tsink on paljude ensüümide ja transkriptsioonifaktorite komponent kogu keha rakkudes ning puudulik tsingi tase piirab inimese võimet infektsiooni korral tekitada piisavat immuunvastust. Mitmed metaanalüüsid ja randomiseeritud (juhuslikustatud) kontrollitud uuringute (RCT) koondanalüüsid on näidanud, et suukaudne tsingi manustamine vähendab ägedate hingamisteede infektsioonide esinemissagedust 35 protsenti, lühendab gripilaadsete sümptomite kestust ligikaudu 2 päeva võrra ja parandab nende seisundit ja kiirendab taastumist.