Ivo Nikkolo on omamoodi maamärk Eesti moemaastikul. 90ndatel tähistas see modernse, tugeva ja moejulge naise saabumist postsovetlikku tänavapilti. Oli aasta 1994, poes polnud riideidki, rääkimata sellest, et saaks osta midagi stiilset, kvaliteetset ja originaalset. Ja korraga sai! Moelooja Ivo Nikkolo tegi omanimelise brändi käivitamisega väga õige sammu. Edu oli kiire tulema ning jätkus Eesti piiridest kaugemalgi.