41-aastane töötu mees leidis, et vanemad on tema inimõigusi rikkunud. FOTO: Shutterstock

41-aastane töötu Faiz Siddiqui kaebas oma vanemad kohtusse, sest arvas, et nad peaksid teda elu lõpuni ülal pidama. Hagi jäi aga rahuldamata, nii et ta ei saa vanematelt punast krossigi. Ümber lükati ka tema veendumus, et ta inimõigusi on rikutud.