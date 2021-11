PUHKA EESTIS ⟩ Algav nädalavahetus toob igasse Eesti otsa oivalist toitu, aga ka rahmeldavaid roboteid

Küll novembris on palju toiduga seotud üritusi. Aga kui õues on pime ja märg, ongi väga mõnus end hea söögiga kostitada – see annab elule maitset. Tallinnas käib restoranide nädal . Ilmselt on mõnes kohas veel võimalus liituda. Vaata menüüsid ja vali oma lemmik.

Kui kõht täis, anname vahepeal ka ajule toitu. Nädalavahetusel (R-P) tasub seada sammud Tallinnasse Saku Suurhalli – toimub maailma suurim robootikafestival Robotex. See üritus sobib absoluutselt igas vanuses ja igasuguste huvidega inimestele: tehnoloogia on meie igapäeva ellu niivõrd sisse tunginud, et lausa uudishimu on näha, mida uut on selles vallas loodud ja kuidas robootika abil elu lihtsamaks tehakse. Kusjuures spetsiaalselt Robotexi jaoks on Eestisse saabunud maailma kuulsaim humanoidrobot Sophia. Kas ta tõesti on inimesega väga sarnane? Tule vaata oma silmaga, see saab olema väga huvitav. Nagu ikka, on Robotexil asjalikud töötoad ja tehnoloogia EXPO.