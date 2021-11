Anne Veski intervjuude andmisest: nii palju on räägitud, nüüd tahan krutskitega küsimusi!

Kuigi Anne Veski on andnud oma elus sadu intervjuusid, ei ole tal tunnet, et kõigest on räägitud. Ta leiab alati igas intervjuus mõne põneva nüansi. «Jah, küsitud on nii palju! Kuid alati vastan hea meelega krutskitega küsimustele. Olgem ausad, endalgi on tore midagi põnevat meenutada oma elust,» rääkis Veski raadio Elmar stuudios.

Veski ei pelga negatiivse alatooniga artikleid, kuid samas ta tunneb, et alati on võimalik igast teemast tuletada konfliktse sisuga kajastusi. «Õnneks ma pole ise konfliktne inimene...ja ajakirjandusele ma ei jaga sellist infot, mida saaks hiljem suurelt üles puhuda. Lihtsalt räägin nii nagu mu elu on. Samas olen aru saanud, et kõike, mida sa räägid, saab kasutada hiljem sinu vastu. Siiamaani olen kuidagi hakkama saanud,» muigas laulja.

Muusik sai hiljaaegu autasu, täpsemalt Barclay de Tolly sõprade klubi teenetemärgi «Eestimaa au ja uhkus». «Õigupoolest, ma pole kokku lugenud kui palju autasusid olen saanud. On olnud nii riiklikke kui ka erinevate ühingute poolt antud autasusid. Neid ikka on...ükskord paneksin nad kõik rinda ja lähen presidendi vastuvõtule. Olen 40 aastat laval olnud, mind on märgatud ja lava peale torgatud. Tore, et mu töövilju on tunnustatud. Südamest ilmselt kõik tahavad, et neid tunnustatakse,» märkis Veski.