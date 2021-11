Me kõik oleme kursis stereotüübiga, et nii nagu mehed päevas lugematu arv kordi seksile mõtlevad, on nad ju kohe valmis ka linade vahele hüppama, et see mõte teoks teha. Ja kui ei ole, siis võib see nende partnerites tekitada segadust, frustratsiooni ning ka haavumist.