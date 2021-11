Madis räägib pikalt ning laialt sellest, KES TÄPSELT ÜÜRIB luksuskortereid, mille eest peab ühes kuus välja käima 5000 eurot ning miks need inimesed koristajat ei soovi. Triin käis pressiüritusel ja tundis, et on omast elemendist väljas. Madis sekundeerib. Triin sai endale esimese nõidusliku tellimuskarbikese Singralt ning räägib sellest. Veel muljetame, millised oleksid meie unistuste kodud ning kindlasti kõrvalepõikeid.