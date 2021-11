NAISTEJUTUD ⟩ Kuidas unistada nii, et unistused täituksid?

Mis on väga tähtis, aga millest räägitakse kriminaalselt vähe? See on unistamine! Unistamine vajab julgust, arendab loovust ning võtab aega - kui see tähtis töö tegemata jätta, on elu palju raskem, kurvem ja head asjad ei pruugi kunagi sinuni jõuda. Sa ei ole õnnelik oma elus? Äkki oled unistamise unarusse jätnud! Pole hullu, kunagi pole hilja unistama hakata.