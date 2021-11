Eestlased on valmis teinud Baltikumi esimese päikeseauto ning Maroko võistluselt toodi koju ka juba eriauhind!

Solaride’i projekt sündis 2020. aasta alguses, kui tudengid otsisid ülikoolis õpitud teadmistele praktilist väljundit ning jõudsid pöörase väljakutseni – ehitada tänavakõlbulik päikeseauto. Esimese hooaja vältel on Solaride’i projektis osalenud ligi 200 aktiivset noort rohkem kui 10 erinevast õppeasutusest.

Eestit esindanud meeskond osales päikeseautode võistlusel Solar Challenge Morocco 2021, et testida tudengite endi käe all valminud päikeseautot. Marokosse mindi autoga, mis vajas kohapeal stardijoonele saamiseks noorte inseneride pöörast pingutust. Kuid eestlaslik jonnakus tagas edu. Neljandaks päevaks oli päikeseautoga läbitud üle 700 kilomeetri.

Sel nädalal saabus päikeseauto tiim Marokost Eestisse. Meeskond tõi võistluselt kaasa väärtuslikke kogemus, Lightyeari eriauhinna tugevaima võitlusvaimu eest ja küllakutse Hollandi päikeseautode tehasesse.

«Auto ise on veel teel tagasi Eestisse. Nii palju saan öelda, et masin sai Marokos päris kõvasti vatti. Kui auto Eestisse jõuab, siis vajab see kindlasti taaselustamist,» sõnas projekti peainsener Karl August Tatunts.

Tatunts tõi ka välja kõige suuremad katsumused, millega võistlejad Marokos silmitsi seisid. «Kõige suuremaks üllatuseks oli Atlase mäestik. Kui teised võistlusautod kaalusid ligikaudu 200 kg, siis meie masina kaal oli 800 kg...ja seetõttu nägime mägedes üles-alla sõites ränka vaeva,» märkis mees.

«Kuna tegu oli ametliku võistlusega, siis rajadetailid hoiti eelnevalt saladuses. Mis puudutab teisi autosid, siis ka nende kohta polnud meil korralikku ülevaadet. Olime kursis nende lansseerimisega, kuid keegi masinate tehnilisi andmeid enne võistlust ei avaldanud. Hiljem kohapeal olid kõik võistlejad muidugi avatud ning abivalmis - tutvustasime üksteisele oma töid ning näitasime, kuidas masinad töötavad,» rääkis ta.

Võistluse eripäraks on asjaolu, et masinate ehitajateks on vaid tudengid ning auto peab osaliselt sõitma päikeseenergia peal. «Umbes kolmandiku oma sõiduenergia saame päikesest. Auto saab energiat nii elektrimootorist kui ka päikesepaneelidest. Seega, masin ei pea jääma seisma kui pilv ette tuleb,» mainis Tatunts.

Meeskond pälvis visa töö eest tunnustuse päikeseautode tootjalt Lightyear, millega kaasnes eksklusiivne küllakutse nende tehasesse. «Meie auto jõudis kohale üks päev enne starti! Teised tiimid said kuu aega enne kohapeal katsetada. Suutsime ühe ööpäevaga panna auto kokku ning sõiduvalmis. Suutsime ka terve võistluse vältel tehnika sõidukorras hoida. Seetõttu saimegi Lightyear'ilt eriauhinna võistlusvaimu ülalhoidmise eest,» sõnas tiimi insener.

«Kogu protsessi juures sõltub väga palju tiimi liikmetest. Meeskond ongi kõige tähtsam. Muidugi, ka raha on oluline - nullist ehitada pole ju kindlasti odav. Kuid töö eesmärk ja põhiväljund ei ole vaid auto. Tegelikult tahame tiimis arendada välja uue generatsiooni insenere, kes hakkavad selliste probleemidega tulevikus tegelema,» rääkis Karl August Tatunts raadio Elmar päevaprogrammis.

9. novembril algab Solaride’i uus hooaeg, mille käigus valmib järgmine päikeseauto, millega minnakse maailmakuulsale päikeseautode võistlusele Bridgestone World Solar Challenge poodiumikohta püüdma. Esimest mudelit kasutatakse arendustöö testplatvormina.