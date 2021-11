Liis Lemsalu fännab just seda USA superstaari: tahaksin teada, mis tunne on olla tema kingades!

«Kui uus singel ilmub, siis see nõuab minult üksjagu panustamist. Tutvustan seda nii paljudele kuulajatele kui võimalik! Hetkel pean tunnistama, et mu graafik on küllaltki tihe. Raadio Elmar kodustaap on ju Tartus, kuid minu kodu on Tallinnas. Paraku iga loo avaldamise järel on keeruline Tartu reisi ette võtta. Kuid seda suurem on mu heameel kui leian reaalselt aja, et teie juurde külla tulla,» rõõmustas Liis Lemsalu raadio Elmar hommikuprogrammis.

Lemsalu märkis, et ta naudib perioode, mil avaldab uut muusikat. «Uute palade ilmumisega kaasneb tore tsükkel. Ja mulle meeldib käia oma ettevõtmistest meediakanalites rääkimas. Eriti tore on seda teha veel siis kui olen ise uue laulu üks autoritest. Leian, et saatejuhtidel ja fännidel on palju lihtsam esitada küsimusi otse mulle,» nentis muusik.

Lemsalu selgitas, miks ta Elmari stuudios omanäolist pastelltoonis pluusi kandis. «Sotsiaalmeedias ja «Magusvalus» videos näeb mind kandmas ühte nahavärvi pluusi. Mis seal salata, YouTube mehhanism tõlgendas, et olen selles videos seda sama pluusi kandes üldsegi paljas! Mulle see riideese aga meeldib, see on moodne ja oma karjääri jooksul pole sarnast varem kandnud,» muigas ta.

«Mida rohkem ma loon ja teen, seda enam tahan katsetada ja avastada. See kehtib nii muusika loomise kui ka mu stilistika puhul. Mulle meeldib end väljendada ja olen põnevil, millega järgmiseks välja tulen,» tunnistas ta.

Lauljanna avaldas, millega ta tahaks tegeleda siis, kui ta ei oleks kuulus Eesti artist nimega Liis Lemsalu. «Kuigi mulle meeldib olla mina ise, siis kogemuse mõttes tahaksin teada, mis tunne on olla Taylor Swifti kingades! Ta on väga inspireeriv inimene ja laulukirjutaja. Ta tundub erakordselt siiras ning armas muusik olevat. Tahaksin teda näha, tundma õppida ja teada saada kõigest, mis tema eluga kaasneb,» rääkis Lemsalu.

«Üleüldse, mulle meeldib teiste artistide loomingu puhul süvitsi minna, meeldib palju teada saada. Väga jälgin, kes on autorid ning kes on olnud kogu loo ilmumise protsessis osalised. Teisisõnu, otsin sõna otseses mõttes andmeid ja fakte. Jälgin ka ennast seda muusikat kuulates - eelkõige seda, mis tundeid see looming minus tekitab. See on minu jaoks äärmiselt põnev valdkond. Tunnetan kõike läbi ja mulle meeldib see,» sõnas laulja.

Muusik avaldas, et võtab alati kuulda ka tiimiväliste inimeste nõuandeid ning ideid. «Kuulan alati kõik head ideed üle! Leian, et mitu pead on alati parem kui üks pea. Ei saa küll lubada, et kõik plaanid kohe realiseeruvad - samas mitte kunagi ei tea, milleks need mõtted head on. Näiteks, laulu «Magusvalus» teostuse juures oli meil esialgselt täiesti teine crazy plaan, kuid ajapuuduse ja tehnilise keerukuse tõttu valisime alternatiivse lahenduse. Seega, hea kui sul olemas väike kapike, mille sees paljud huvitavad ideed alati ootamas,» rääkis Lemsalu.

Raadio Elmar LIVE stuudios oli muusik koos Kalle Pilli ja Heikko Remmeliga. «Esitan uut pala esmakordselt just sellises võtmes! Olen täitsa närvis, sest kõike võib veel juhtuda. Kuigi olen sõnad ise loonud, võin veel laulmisel eksida. Mis teha, see pala on lihtsalt veel nii värske. Loodan, et teile meeldib see akustiline versioon,» sõnas Liis Lemsalu raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».