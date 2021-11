Jaagup Tuisk naudib elu täiel rinnal. Muusik jagas ideaalse puhkepäeva salaretsepti!

Jaagup Tuisk rääkis raadio Elmar päevaprogrammis oma nädalavahetustest, mõnusatest rutiinidest ning sõpradega koosveedetud ajast. «Isegi kui mul on nädalavahetustel esinemisi, siis hommikud on ju ikkagi vabad. Ja just need on sellised mõnusad hetked, mil saan kaua magada ja puhata,» muigas laulja.