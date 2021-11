SODIAAGISOSINAD ⟩ Kuuloomine Skorpionis tõmbab vaiba alt ka kõige stabiilsematel inimestel

Töönädal on kantud väga mehelikust energiast. Oma osa on sellest nii Skorpionis aset leidval kuuloomisel, mis tõmbab ka kõige stabiilsematel vaiba alt, aga ka mitmetel teistel keerulistel planetaarsetel seisudel, mis võivad esile kutsuda Daki sõnutsi lausa «liiklusraevu energiat». Selle kuuloomise ajal uut manifesteerida ei tasu, vaata seeasemel hoopis endasse ning tegele varjutööga. Nädalalõpp alates reedest on aga kantud Veenuse naiselike energiate poolt, sest see nautlev planeet siseneb siis töökasse Kaljukitse ning moodustab mitmeid aspekte ka teiste planeetidega.

Nädalakaart - Müntide kuninganna

Müntide kuninganna kaart kannab endas õnnestumisi ning küllust, aga ka lihtsat ja maalähedast naist, kes oma pere õnne heaks on valmis kõike tegema. Ta teab, kuidas armastust välja näidata, ent ega ta ainult kodus ei istu - kuninganna teiseks pooleks on äriline geenius, kes suudab iga plaani õnnestuma panna. Teda ümbritseb luksus, sest tal on hea ärivaist, ent ta ei soovi oma majanduslikust õnnest just liiga palju rääkida, kartes, et see elu keeruliseks muudab.