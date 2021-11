Täna tähistatakse Eestis sügisese aja kõige tähtsamat rahvakalendri püha - hingedepäeva. Ilmselt oled sinagi kodus tol päeval tavaliselt mõne küünla põletanud, ent millised sügavamad traditsioonid sel pühal on ning mida uksusid hingedeaja kohta meie esivanemad?

Seda nime kannab sügisene periood eesti rahvakalendris, mil austati ja oodati koju surnud esivanemate hingi. Põhjarannikul on seda nimetatud ka jaguajaks. Hingedeaega on viimastel sajanditel tähistatud erineval ajal, enamasti oktoobris-novembris, eriti enne mardipäeva (10. november), mõnikord aga juba perioodil, mis algab pärast mihklipäeva (29. september). Igal juhul on hingedeaja sisse alati kuulnud selle tänaseks kõige tuntum osa: hingedepäev.