LUGEJA KÜSIB ⟩ Kuidas viirusega kaubitsejaid ja meelega levitajaid karistada?

Sotsiaalmeedia erinevad grupid on täis kuulutusi, kus inimesed otsivad avalikult võimalusi enda nakatamiseks COVID-19 viirusega. On neid, kes soovivad läbipõdemist, et meelelahutust tarbida, on neid, kes teevad seda uljusest, ja kahjuks leidub ka neid, kes käivad ringi ja nakatavad teisi meelega.