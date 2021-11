Kui sa pole kindel, kas ka sinu nahk on rasune, siis jäta meelde: rasune nahk tähendab üldjoontes seda, et nahas paiknevad rasunäärmed on liiga aktiivsed. «Sa tead, et sul on rasune nahk, kui üsna pea pärast näo pesemist muutub see läikivaks ning sa kipud sageli vistrike käes kannatama,» ütleb dermatoloog Purvisha Patel. «See juhtub siis, kui rasunäärmed ületööd teevad.»