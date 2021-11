KÜBERLIPUTAMINE ⟩ Mehed saadavad pandeemia ajal rohkem peenisepilte

Statistika näitab, et naised tunnevad end veebis meestega suheldes ebaturvaliselt. 1793 uuringus osalenud naistest pooled tunnistasid, et riistapilt muutis neid netituttavate suhtes kahtlustavamaks, samas kui üks neljast tundis end ahistatuna.

95 protsenti alla 44-aastatest uuringus osalejatest leidsid, et midagi tuleks ette võtta soovimatute riistapiltide vastu, kirjutab The Independent .

Bumble’i uuringu eesmärk on kutsuda Suurbritannia seadusandjaid üles võrdsustama peenisepiltide saatmist liputamisega, mis juba on Inglismaal ja Walesis karistatav. Soovitakse eeskuju võtta Šotimaast, kus küberliputamine on juba üle kümne aasta kriminaalkuritegu.