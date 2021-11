Selle tähtpäeva märkimiseks jagas lauljatar ning moeikoon oma sotsiaalmeedias endast vana pilti, kus teda peaaegu ei ole võimalik ära tunda! Simpsoni enda sõnul on pildile püütud «täpselt see hetk» 2017. aastast, mil ta otsustas «oma valguse tagasi võtta, näidata, et viimaks ometi võidab oma sisemise võitluse eneseväärikusega ning astub julgelt maailmale vastu läbilõikava selgusega».