Pennsylvaniast pärit Erika on olnud meedium lapsepõlvest peale, kuid hakkas teispoolsusest sõnumeid edastama alles 13 aastat tagasi. Erika aitab peamiselt inimesi, kes soovivad oma lahkunud lähedastega ühendust saada, kuid teeb koostööd ka politseiga.

«Hakkasin umbes seitsmeaastaselt märkama, et asjad on teistsugused, kuid ma ei saanud päris täpselt aru, mis see oli,» meenutab meedium. Enda sõnul oli ta lapsena pidevalt hirmunud ja magas vanemate toas põrandal, kuna kartis kummitusi.