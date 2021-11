Eestlased Dubai EXPO maailmanäitusel: kohalik kroonprints veetis meie paviljonis väärtuslikku aega!

«Meie paviljon on avatud 1. oktoobrist ning kohapeal käib päris palju inimesi. Võib öelda, et meid on märgatud ning Eesti loo vastu leiab huvilisi nii külastajate, meedia kui ka riigijuhtide seast,» sõnas Andres Kask raadio Elmar hommikuprogrammis.

Kask rõõmustas, et Eesti paviljon on pildis ning ta peab seda ka kogu ettevõtmise peamiseks eesmärgiks. «Piltlikult öeldes on tegemist riikide iludusvõistlusega! Kellel on maailmale näitamiseks kõige uhkemad asjad...see on siin ka soositud. Selles võistluses on Eesti kindlasti esimeses grupis,» rääkis ta.

Eesti esinduse juht selgitas, et meie paviljoni ekspositsioon koosneb kolmest peamisest teemast. «Fookuses on digiteemad - selles osas teatakse meid ka juba väga hästi. Oleme välja toonud meie nutikad lahendused. Esile on toodud ka Eesti ülikoolid ning linnad saavad näidata võimekust ning elukeskkonda. Kolmas teema on innovatsioon ning loodushoid,» lisas ta.

«Paviljoni esimene korrus on neile külastajatele, kes Eestit üldse ei tea. Teisel korrusel võtame vastu erinevaid äridelegatsioone - siin käib külastajaid, kel on kindel äriline eesmärk. Maailmanäitus on mitmekihiline! Siin on peredele põnevat vaatamist. Teisalt on see ärimess. Kolmandaks, pidevalt on toimumas erinevaid suurejoonelisi show'sid, kokku on ligikaudu 60 üritust päevas,» rääkis Kask.

Kask lisas, et maailmanäituse ala suurus võrdub 600 jalgpalliväljakuga. Eesti esindus on külastajatele kergesti ülesleitav. «Meie paviljon on kohe EXPO keskpunkti, metallist kupli kõrval. Kui inimesed tulevad näituse peaväravast sisse, siis meie paviljon on paremat kätt. Asume heas kohas,» täpsustas ta.

«Igapäevane elu algab hommikul kell 10.00 ja kestab see tavapäraselt kella 22.00ni õhtul. EXPO ise jätkub küll veel oma pidude, ürituste ning restoranides toimuvate vastuvõttudega. Nädalavahetustel on ala avatud isegi öösel kella 02.00ni,» märkis meie esinduse juht.

Kask lisas, et Eesti paviljoni giidid on eestlased, kes võtavad igapäevaselt külastajaid vastu esinduse esimesel korrusel. «Nad räägivad, kes me oleme, kus kohast me tuleme ja mida me teeme. Teisel korrusel on kaasas äriesindajad, kes võtavad vastu erinevaid delegatsioone - me tutvustame neile eestlaste saavutusi ning ettevõtteid,» täpsustas ta.

«Nelikümmend eesti ettevõtet on paviljoni tööle oma õla alla pannud. Kohapeal tuntakse huvi eelkõige meie digitaalsete lahenduste vastu, kuid mitte ainult. Eelmisel nädalal käis külas Dubai kroonprints, kes veetis ühe Eesti ettevõtte «Mind Spa» lõõgastuskuubikus lausa neli minutit. Ta tõi välja, et need olid tema viimase aja väärtuslikumad hetked - ta sai olla üksinda ning seeläbi nautida vaikust ning rahu,» sõnas Kask.

Eesti paviljoni külastajaid rõõmustab ka robot-baarmen Janu. «Robot valmistab külastajatele alkoholivabu kokteile. Ka see on küllaltki populaarne ning pildistatud atraktsioon. Näiteks restoran «Taste Estonia» pakub kohapeal külmsuitsu kala! Inimesed naudivad meie esinduses pakutavaid toite väga - EXPO juhid käivad just siin lõunat söömas,» rõõmustas Andres Kask.