Koroonahirm võib sinu seksuaalelu üllataval viisil mõjutada

Värske uuringu kohaselt on paaridel, kes kardavad enim koroonaviirust, parem seksuaalelu. Uuringust selgus, et need paarid seksisid sagedamini, olid iharamad ja valmis magamistoas kõike uut katsetama.

Ajakirjas The Journal of Sex Research avaldatud uuringus vastas 303 paari, kuivõrd nad tundsid hirmu koroonasse haigestumise ees. Lisaks vastati ausalt, kas nende seksuaalelu on pandeemia ajal paremaks või halvemaks muutunud. Tulemused näitasid seksuaalelu olulist paranemist neil, kes kartsid koroonaviirust kõige rohkem. Need, kes koroonaviirusesse haigestumist ei kartnud, kogesid seksuaalelus tagasihoidlikke muutusi.