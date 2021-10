Lauljatar Heleza: meie ümber on nii palju kurba infot, peame ise üles leidma positiivset ja seda ka teistega jagama!

«Olen üks suur lobiseja - võin kõigest rääkida! Kui kõige rohkem meeldib mulle aga jutustada toredatel teemadel. Hetkel on ju meedias ning kõikjal meie ümber nii palju morbiidset ja kurba informatsiooni - seetõttu mina leian, et tuleb üles leida positiivseid mõtteid, mida siis ka teistega jagada,» rääkis rõõmsameelne Heleza raadio Elmarhommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Muusik avaldas, et ta pole kuigi suur sotsiaalmeedias suhtleja ning armastab inimesi näha silmast silma. «Saadan sõnumeid vaid siis, kui vaja konkreetseid asju ajada. Kokkusaamisi võtan hetkel aga tõelise privileegina. On hea, et ei pea veel koroona tõttu täitsa kodus passima...mulle meeldib sõpradega kohtuda, et siis ühiselt päris elust rääkida,» märkis ta.

Heleza tõi välja, milline on olnud tema viimase aja kõige meeldivam elamus. «Käisin hiljuti «Aasta õpetajate galal» ja mul oli au seal esineda. Lõpulaulu esitasin koos Ivo Linnaga! Mulle teatati päev enne, et selline etteaste tuleb - edastati sõnad ja paluti selgeks õppida. See uudis võttis mu jala ikka korralikult võbelema. Ei tahtnud endast rumalat muljet jätta ning õppisin sõnad kenasti selgeks - terve tee Tallinnast Viljandisse kordasin! Lauluks oli Ivo Linna ja Apelsini poolt kuulsaks lauldud hitt «Shakespeare». Sõnad olid hirmus keerulised,» sõnas ta.

Neiu lisas, et käib hetkel täiskohaga tööl ning see kohustus võtab tema nädalast pea lõviosa. «Varsti saab juba seitse kuud täis! Olen vahepeal siin tõeline töömutt olnud...enamuse ajast olen tööpostil. Nüüd lähen aga puhkama! Pühin tolmu jalgadelt ning lendan Taisse. Natuke saab siit kurvast ning pilvisest Eestist eemale,» rääkis ta.

Rääkisime hommikuprogrammis ka Heleza uuest loost «Üksinda koos». «Olin paar kuud tööl käinud ja siis mõistsin, et muusika jaoks ei jäägi enam nii palju aega kui tahaks - küll on enda või siis teiste graafik kinni. Nutsin Universal'i inimestele, et mul on vaja muusikat teha ja nad saatsid mind Soome, lugu sündis seal lausa kahe tunniga - meil oli tore sümbioos, olime Soome kolleegidega nii hoos,» muigas lauljatar.

«Uus lugu lausa purskas minust välja. Minu jaoks on muusika loomine nagu päeviku kirjutamine. Nii kaua olin neid tundeid enda sees hoidnud. Laul ise on tempokas ja lõbus, kuid mõtted on raskemad. Kui laul valmis sai, valdas mind kergendustunne. Nii tore on seda nüüd kõigiga jagada,» sõnas Heleza.